Rovera si consola con la pole position alla 4 Ore di Imola

Dopo l’exploit in qualifica sabato, sfortunato secondo round dell’European Le Mans Series per il driver varesino e i compagni di squadra Perrodo e Nielsen sulla Oreca 07 LMP2 di AF Corse, la cui gara è stata pesantemente condizionata da un contatto con una LMP3 doppiata. Squadra già concentrata su Le Mans

Imola (BO). Dopo la pole position conquistata al sabato con il tempo di 1’32”269, è una domenica molto meno fortunata quella vissuta da Alessio Rovera insieme ai compagni di squadra François Perrodo e Nicklas Nielsen alla 4 Ore di Imola, secondo round della European Le Mans Series. La gara dell’equipaggio di AF Corse con la Oreca 07 Gibson di classe LMP2 Pro-Am è stata pesantemente condizionata da un contatto con una LMP3 doppiata, che poco dopo un’ora e mezzo dal via ha colpito al posteriore il prototipo del team italiano danneggiandone una sospensione e costringendo proprio il pilota varesino, in quel momento alla guida, a una lunga sosta ai box. Un vero peccato, considerando che, dopo un buon primo stint di Perrodo, bravo a mantenersi in quinta posizione, Rovera aveva ormai raggiunto il terzo posto assoluto a pochi secondi dal duo di testa. La forzata sosta ai box, costata diversi giri di ritardo alla squadra (comunque pronta a riparare a tempo di record il danno subìto sul posteriore della Oreca), ha ridimensionato tutto, con il trio di AF Corse che ha poi concluso in rimonta quattordicesimo assoluto e quinto di classe Pro-Am al traguardo. Davvero un peccato, viste le premesse nate dalla pole position ottenuta da Rovera al sabato e dalla perfetta prima parte di gara. Archiviata la tappa della ELMS, ora tutte le energie e la concentrazione del team si riversano sul prossimo appuntamento, il più atteso e importante: la 24 Ore di Le Mans. Terzo round del Mondiale Endurance, la leggendaria corsa che vale una stagione si disputa l’11-12 giugno prossimo.

Rovera ha dichiarato nel post-Imola: “Restano la soddisfazione per la qualifica e l’abbraccio del pubblico, davvero bello ritrovare tifosi e appassionati anche nelle gare di casa. Dispiace per quanto successo in gara. Sono episodi che possono far parte delle corse e ne siamo consapevoli, quindi li accettiamo, ma devo dire che non aver potuto dimostrare in pieno tutto il nostro potenziale è davvero un peccato. La macchina era al top e tutta la squadra è stata perfetta fin dai test di giovedì. E nonostante tutto alla fine abbiamo recuperato fino alla top-5 di classe. Chiudiamo la parentesi, la mente vola già a Le Mans, fra meno di un mese torneremo protagonisti sul palcoscenico più importante e dovremo presentarci preparati al meglio”.

FIA World Endurance Championship 2022: 18 marzo 1000 Miglia di Sebring; 7 maggio 6 Ore di Spa; 11-12 giugno 24 Ore di Le Mans; 10 luglio 6 Ore di Monza; 11 settembre 6 Ore del Fuji; 12 novembre 8 Ore del Bahrain.

European Le Mans Series 2022: 17 aprile 4 Ore di Le Castellet; 15 maggio 4 Ore di Imola; 3 luglio 4 Ore di Monza; 28 agosto 4 Ore di Barcellona; 25 settembre 4 Ore di Spa; 16 ottobre 4 Ore di Portimao.

