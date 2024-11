Rovera su Ferrari trionfa alla 8 Ore del Bahrain nel FIA WEC

L’ultimo round 2024 del Mondiale Endurance è coronato al top dal pilota ufficiale del Cavallino, che rimonta e torna al successo in campionato, il primo iridato per lui quest’anno e al volante della 296 LMGT3 del team Vista AF Corse condivisa con i compagni di equipaggio François Heriau e Simon Mann

Sahkir (Bahrain). Alessio Rovera dà spettacolo e torna al successo nel Mondiale Endurance trionfando in classe LMGT3 alla 8 Ore del Bahrain al volante della Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse. Per il 29enne pilota ufficiale del Cavallino è un ritorno sul primo gradino del podio iridato, che gli mancava da oltre un anno, ed è quindi il primo successo stagionale nel FIA World Endurance Championship 2024, arrivato proprio all’ultimo round al culmine di un’entusiasmante rimonta dal sesto posto coronata nella serata di sabato negli ultimi due stint di gara, disputati in notturna.

Oltre alla squadra italiana, con Alessio a celebrare la vittoria sul podio sono saliti i suoi compagni di equipaggio, il francese François Heriau, che si era qualificato terzo sulla griglia di partenza, e lo statunitense Simon Mann, a sua volta concreto nella risalita che ha caratterizzato la loro seconda metà di gara, nella quale anche la strategia, soprattutto a fronte del marcato degrado pneumatici, ha giocato un ruolo cruciale.

Grazie al successo ottenuto con la Ferrari sui 5412 metri del tracciato del Sakhir, il trio di Vista AF Corse conclude la stagione mondiale al terzo posto della classifica, quindi sul podio iridato generale, mentre, aggiudicandoselo anche nella tappa del Bahrain, Rovera ha ricevuto il Goodyear Wingfoot Award 2024, il premio che il fornitore di pneumatici della categoria LMGT3 riserva al pilota più veloce e consistente del campionato.

Inoltre, per il driver varesino questa importante e a lungo inseguita vittoria dà seguito al titolo LMP2 Pro-Am già conquistato quest’anno fra i prototipi nella European Le Mans Series. Alla conclusione degli impegni, però, ad Alessio manca ancora il gran finale del GT World Challenge, che a fine mese lo vedrà impegnato in Arabia Saudita al volante della 296 GT3 alla 6 Ore di Jeddah, decisiva per il titolo.

Rovera dichiara dopo la vittoria alla 8 Ore del Bahrain: “Abbiamo inseguito questa vittoria fin dall’inizio del Mondiale, l’abbiamo meritata e siamo felicissimi. I ragazzi del team hanno svolto un lavoro magnifico all’ultimo pit-stop, è stato un momento decisivo per vincere la gara. E’ stata una lotta durissima con i rivali, la Ferrari andava molto bene e credo che noi avessimo qualcosa in più all’inizio di ogni stint, mentre loro lo avessero sul finire. Davvero una battaglia dura ma molto bella e corretta. Mi sono divertito e sono contento per questo importante risultato, davvero il finale di Mondiale ideale”.

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto

Rovera chequered flag Ferrari Bahrain FiaWec2024 ph.Manganaro