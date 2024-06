Rovera torna nel GTWC nel mito della 24 Ore di Spa su Ferrari

Va in scena nel weekend del 30 giugno una delle grandi classiche della stagione e round più ambito della serie endurance europea: il pilota ufficiale del Cavallino si schiera con la 296 GT3 n.51 del team AF Corse – Francorchamps Motors insieme a Pier Guidi e Rigon.

La gara prende il via sabato alle 16.30 con diretta televisiva integrale su Sky Sport Max e in live streaming su www.gt-world-challenge-europe.com

Varese. Nel weekend del 30 giugno Alessio Rovera ritorna nel GT World Challenge Europa e nel mito della 24 Ore di Spa per disputare il secondo round della serie endurance. Un ritorno nel segno del prestigio e di uno dei suoi circuiti più cari quello del pilota ufficiale della Ferrari, che come lo scorso anno, quando colse la prima fila in qualifica, si schiera al via della grande classica belga al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 preparata dal team AF Corse – Francorchamps Motors. Come già nella tappa d’apertura 2024 del campionato promosso dalla SRO, andata in scena in aprile a Le Castellet, ad alternarsi con il 29enne driver varesino nei turni di guida saranno i suoi compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon.

Iscritto in classe Pro, l’equipaggio tutto italiano concluse nono al Paul Ricard e ora scalpita per contendersi di nuovo le posizioni di vertice a fronte di uno schieramento di partenza che sui 7004 metri del tracciato delle Ardenne prevede ben 67 Gran Turismo al via. L’edizione 2024 segna la quarta partecipazione personale di Rovera all’evento, con l’“highlight” della vittoria centrata in classe Pro-Am nel 2022, allora con il modello 488 GT3 in equipaggio con Andrea Bertolini, Stefano Costantini e il padrone di casa Louis Machiels.

Dopo la tradizionale sfilata di auto e piloti in centro città di scena mercoledì pomeriggio, giovedì 27 giugno la 24 Ore di Spa accende i motori per una prima giornata davvero intensa: in programma ci sono le prove libere (11.20-12.50), le pre-qualifiche (16.30-17.30), le qualifiche (20.35-21.56) e le libere notturne (22.25-23.55). Venerdì l’appuntamento clou è il turno della super pole (15.45-16.15), seguito dal warm up (20.10-20.40). La gara prende il via sabato 29 giugno alle 16.30 con diretta tv integrale su Sky Sport Max (Sky 205) e live streaming sul sito ufficiale www.gt-world-challenge-europe.com.

Rovera dichiara in vista del weekend: “Arriviamo a Spa abbastanza fiduciosi per l’edizione del centenario dell’evento più prestigioso della stagione GT World Challenge. Si tratta di un obiettivo importante in quest’ottica e siamo decisi a dare il massimo a fronte di una concorrenza come da tradizione davvero numerosa. Purtroppo i test ufficiali del mese scorso sono stati disturbati dalla pioggia, ma confidiamo sul fatto che questa settimana potremo girare con costanza in condizioni di asciutto durante le prove e preparare al meglio la messa a punto della 296 GT3. Gli imprevisti meteo potrebbero tornare in gara e nel caso questa sarà un’insidia in più. Impossibile fare pronostici in una 24 ore sempre così imprevedibile, ragioneremo turno dopo turno, la squadra è preparata, siamo pronti a tutto”.

