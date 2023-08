Rovera va a segno al rientro fra i Prototipi alla 4 Ore di Aragon

Il pilota varesino ufficiale Ferrari vince la classe LMP2 Pro-Am in equipaggio con i francesi Perrodo e Vaxiviere e corona nel migliore dei modi la presenza “spot” nella European Le Mans Series 2023 sulla Oreca 07 del team AF Corse, che grazie al successo nella notturna spagnola balza in vetta alla classifica

Varese. Missione compiuta e con il massimo risultato per Alessio Rovera al rientro fra i Prototipi alla 4 Ore di Aragon, terzo round della European Le Mans Series disputato sabato sera. Il pilota varesino ha coronato con una cruciale vittoria in rimonta in classe LMP2 Pro-Am e una brillante top-5 assoluta la sua unica presenza stagionale al volante della Oreca 07 motorizzata Gibson di classe LMP2, condivisa nell’occasione con i francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Proprio con Perrodo, Rovera ha condiviso i successi iridati del 2021 in GT con la Ferrari e del 2022 sul prototipo da 600 cavalli preparato da AF Corse con il quale ora si sono imposti sui 5344 metri del tecnico circuito spagnolo che sorge ad Alcaniz.

Un successo conquistato con determinazione e che ha visto Perrodo (quarto di classe e 11esimo assoluto in griglia di partenza) protagonista del primo stint della corsa, mentre il pilota ufficiale della Ferrari è stato il mattatore della parte centrale, quando al tramonto da sesto è risalito fino anche a occupare la prima posizione. Con il buio ormai sopraggiunto, Vaxiviere ha quindi proseguito i duelli di vertice fin sotto alla bandiera a scacchi, quando è esplosa la gioia di tutta la squadra per un trionfo che proietta AF Corse e i due piloti francesi in testa alla classifica di campionato sia fra i team sia fra i piloti. Dopo la vincente parentesi al Motorland Aragon, dove il 28enne pilota lombardo sostituiva il britannico Ben Barnicoat, Rovera tornerà agli impegni ufficiali in GT con la Ferrari sia nel Mondiale Endurance sia nel GT World Challenge.­

Rovera dichiara dopo Aragon: “E’ stato esaltante tornare fra i Prototipi e nel team che con Perrodo mi aveva visto protagonista lo scorso anno. Credo che abbiamo completato un gran lavoro di squadra. E’ stata una gara molto dura e ravvicinata, ma la macchina era fantastica e mi sono goduto ogni singolo giro. Avevamo un ottimo potenziale e siamo riusciti a sfruttarlo in pista. Personalmente era un impegno molto importante e sono molto felice di come lo abbiamo vissuto e coronato, così come lo sono per il team, perché per la squadra questo appuntamento era fondamentale in ottica stagionale”.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Rovera action lmp2 Aragon Elms2023