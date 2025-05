Rovera vince la 6 Ore di Spa su Ferrari nel Mondiale Endurance

Rimonta a suon di sorpassi e giri veloci per la 296 LMGT3 di Vista AF Corse e il pilota del Cavallino, autore di una gara magistrale insieme ai compagni di squadra Heriau e Mann, con i quali ha condiviso il primo successo iridato stagionale rilanciandosi in classifica. E il prossimo round è la 24 Ore di Le Mans

Spa (Belgio), 10 maggio 2025. Alessio Rovera è tornato al successo nel Mondiale Endurance al volante della Ferrari 296 LMGT3 del team Vista AF Corse. Sabato pomeriggio il pilota ufficiale del Cavallino ha vinto la 6 Ore di Spa, terzo round iridato del 2025, rimontando da decimo a primo di classe LMGT3 a suon di sorpassi e giri veloci, perfettamente coadiuvato dalla squadra italiana al box e condividendo il trionfo con i compagni di equipaggio François Heriau e Simon Mann, ottimi protagonisti nelle prime ore della corsa. A inizio gara, infatti, Heriau è stato autore di un valido spunto al via dalla settima posizione in griglia e ha tenuto bene i propri stint di guida, così come ha poi fatto anche il subentrato Mann, anche lui ben risalito. Purtroppo sia il pilota francese sia quello statunitense non sono stati particolarmente fortunati con il “timing” delle neutralizzazioni decise in quei frangenti dalla direzione gara, che immeritatamente avevano ricacciato il trio ai margini della top-10. Nelle ultime due ore e un quarto del classico appuntamento di maggio del FIA World Endurance Championship, dopo un’ultima safety car impiegata, Rovera è però riuscito a completare la rimonta e con anche il giro più veloce (2’18”721) è stato poi raggiunto da Heriau e Mann sul gradino più alto del podio.

Una vittoria che allunga ulteriormente la striscia personale positiva che il driver varesino vanta sui 7004 metri dello storico circuito belga immerso nelle Ardenne e che, soprattutto, rilancia le ambizioni della squadra in ottica iridata. Già vittoriosi nel gran finale 2024 alla 8 Ore del Bahrain, per il trio di Vista AF Corse quello ottenuto a Spa è il secondo successo insieme e il primo centro stagionale nel FIA WEC 2025, pieno riscatto dopo la sfortunata partecipazione alla 6 Ore di Imola tre settimane fa. Ora nella classifica LMGT3 Rovera e compagni sono balzati in seconda posizione a 4 lunghezze dalla vetta e per la squadra il prossimo appuntamento del Mondiale Endurance è la leggendaria e cruciale 24 Ore di Le Mans, in programma a metà giugno con doppio punteggio in palio. A livello personale, invece, per Alessio la vittoria di Spa arriva a soli 6 giorni da quella ottenuta domenica scorsa all’esordio assoluto a Brands Hatch e nel GT World Challenge Sprint Cup, la serie internazionale che tornerà ad affrontare il prossimo weekend (16-18 maggio) sul circuito olandese di Zandvoort, dove si disputa il secondo appuntamento stagionale.

Rovera dichiara dopo il trionfo centrato in Belgio: “A inizio weekend non eravamo ancora al top della messa a punto, ma la squadra ha svolto un ottimo lavoro e già nelle seconde libere la Ferrari era davvero bella da guidare. Al team serviva un risultato importante dopo Imola e tutti hanno risposto al meglio nel cercare la rivincita. Spa è un circuito speciale e in gara mi sono veramente divertito fino alla bandiera a scacchi. Aldilà della vittoria, questo è un risultato pesante soprattutto perché riapre totalmente i giochi per la rincorsa al titolo”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto