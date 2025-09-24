Rozzano (MI), nascondeva in casa cocaina e due pistole: arrestato dalla Polizia di Stato

Lunedì scorso a Rozzano (MI), la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 36 anni, per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di armi clandestine

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Rozzano (MI) quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Alle 17, i poliziotti di via Chopin, appostati nei pressi dello stabile, hanno notato il 36enne mentre si stava allontanando dall’appartamento a bordo di un’auto, in direzione di un parcheggio in via Bruno Buozzi. Fermato per un controllo, il 36enne è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, denaro contante pari a 260 euro e due chiavi riconducibili a un appartamento all’interno dello stabile.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 150 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, denaro pari a 900 euro e due pistole con relativo munizionamento.