Ruba costosi profumi da un negozio del centro: 38enne arrestata dai Carabinieri

Catania, quartiere “centro”. Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, su impulso del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, in sinergia con la Centrale Operativa, in un grande magazzino di via Etnea dove hanno arrestato una 38enne per furto.

La donna, in particolare, entrata nel punto vendita, si era fermata subito tra gli scaffali dei profumi scegliendone alcuni ma, invece di pagare alle casse, era salita al piano superiore. Qui, si era nascosta tra i manichini del reparto abbigliamento, insospettendo la sicurezza che, a quel punto, prima aveva allertato i Carabinieri tramite il 112 NUE poi era intervenuta, sorprendendola mentre spacchettava i profumi, danneggiando così sia la confezione che il sistema antitaccheggio.

Invitata, nell’immediato, dalla vigilanza a restituire i prodotti la donna aveva invece cercato di “smarcarsi”, nel tentativo di raggiungere l’uscita e scappare, ma la pattuglia sopraggiunta nel frangente l’ha bloccata in sicurezza e, dopo averla identificata per una 38enne di Catania, ha proceduto al controllo della sua borsa, al cui interno erano stati nascosti ben 5 profumi griffati del valore commerciale di quasi 600 euro.I prodotti, ormai invendibili per i danni arrecati alla confezione, sono stati comunque restituiti al responsabile del negozio.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la donna, già nota alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, è stata dunque arrestata e posta dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.