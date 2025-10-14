Ruba delle confezioni di detersivo, poi minaccia con  lo spray al peperoncino l’addetto alla sicurezza per scappare: 51enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 51enne italiano, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di tentata rapina impropria.

È successo all’interno di un esercizio commerciale di Viale Marconi del Capoluogo Emiliano, quando il 51enne, dopo aver messo a segno il colpo all’interno del negozio, rubando diverse confezioni di detersivo, ha tentato di allontanarsi fuga in strada senza pagare la merce. La circostanza non è passata inosservata ad un addetto alla vigilanza, il quale lo stava già attentamente osservando sin dall’ingresso nell’esercizio commerciale. L’addetto ha tentato di bloccare il malvivente non appena oltrepassate le casse, omettendo di pagare la merce, ma veniva minacciato con dello spray orticante dal 51enne, per guadagnare la fuga. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri, accorsa dopo pochi istanti sul luogo, riusciva a bloccare il fuggitivo, ancora nei paraggi, e ad arrestarlo. La merce rubata, per un valore circa 300 euro, veniva recuperata dai militari operanti e restituita all’avente diritto. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 51enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale, “Rocco D’Amato” di Bologna in attesa dell’udienza di convalida.