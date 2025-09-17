Ruba in un noto negozio del centro di Messina ma viene arrestato da un Carabiniere libero dal servizio

Aveva tentato di rubare alcuni capi d’abbigliamento da un noto negozio del centro, ma la fuga è durata poco. Un Carabiniere libero dal servizio lo ha notato mentre scappava inseguito da un vigilantes e lo ha bloccato con alcuni capi di vestiario asportati poco prima dall’esercizio commerciale.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma l’individuo, un 26enne cittadino tunisino con precedenti penali, nei giorni scorsi era stato notato dagli addetti alle vendite mentre si impossessava di merce del valore di alcune centinaia di euro. Nonostante il loro tentativo di fermarlo, il soggetto era riuscito a guadagnare l’uscita e a scappare, ma la scena è stata notata da un militare della Stazione di Messina Gazzi, che ha immediatamente capito quanto stava accadendo, si è messo all’inseguimento del soggetto e lo ha fermato poco dopo, in attesa dell’arrivo dei colleghi.

Dopo aver restituito i capi d’abbigliamento al punto vendita, con l’accusa di “furto aggravato”, i Carabinieri hanno arrestato il 26enne, che ora si trova ristretto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.