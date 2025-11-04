Ruba la collana ad una spettatrice durante il concerto: 28enne arrestato dai Carabinieri

Casalecchio di Reno: I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 28enne, nato a Torino, noto alle Forze dell’ordine, accusato di furto con strappo. L’episodio che ha portato all’arresto dell’uomo è avvenuto durante un concerto tenutosi presso “l’Unipol Arena”, nel Comune di Casalecchio di Reno.

Durante l’evento, il soggetto, insieme ad altre due persone al momento in corso di identificazione, si è avvicinato alle spalle di una spettatrice, che si trovava al concerto con il marito, e le ha strappato la collana dal collo. La vittima, voltandosi immediatamente, ha visto il 28enne in questione mentre consegnava la collana ad un altro soggetto, per poi scappare. Tuttavia, l’uomo è stato raggiunto dalla donna che è riuscita a bloccarlo, chiedendo subito aiuto ad un addetto alla sicurezza lì presente. In pochi istanti, i Carabinieri presenti sul posto impegnati nel servizio di ordine pubblico, allertati dall’addetto alla sicurezza, hanno fermato il soggetto, che purtroppo si era già disfatto della refurtiva. Alla luce di quanto avvenuto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 28enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri e tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo.