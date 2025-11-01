Ruba merce dagli scaffali e aggredisce il personale del supermercato per guadagnarsi la fuga: arrestata dai Carabinieri, a loro volta aggrediti

Casale Monferrato – Rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: sono questi i reati per cui i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 56enne che, nel tardo pomeriggio, presso un noto esercizio commerciale, dopo avere sottratto merce di vario genere dagli scaffali, ha tentato la fuga dal supermercato aggredendo con calci e spunti un’addetta all’antitaccheggio e il responsabile del punto vendita.

All’arrivo della pattuglia, la donna ha indirizzato le proprie violenze e le minacce nei confronti dei Carabinieri, che l’hanno contenuta e arrestata.

Sia i Carabinieri che l’addetta all’antitaccheggio hanno riportato ferite che hanno richiesto le cure dei sanitari del locale pronto soccorso. La donna è stata arrestata per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali