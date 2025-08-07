Ruba un tablet da un negozio: arrestato da una pattuglia dei Carabinieri in borghese

Casale Monferrato – Corso Valentino. L’autovettura civetta nota un uomo uscire correndo da un negozio ed entrare in una macchina parcheggiata in seconda fila, a bordo della quale lo attende una donna.

Senza esitare, i Carabinieri li raggiungono e li bloccano. L’uomo, un 34enne, ha in mano un tablet del valore di circa 2000 euro. Appena rubato dal negozio. Al suo fianco, la compagna, anche lei 34enne e pluripregiudicata. La perquisizione dell’auto, intestata a una persona deceduta, permette di rinvenire una pistola scacciacani. L’uomo viene arrestato mentre per la compagna scatta la denuncia per furto aggravato in concorso. Dopo la convalida del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vercelli, il 34enne viene scarcerato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.