Ruba una macchina ed acquista sigarette … a “sbafo”: riconosciuto e denunciato dai Carabinieri

Caltagirone (CT). A poche ore dal fatto è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Caltagirone, il 21enne di origini romene che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto essere responsabile di furto ed indebito utilizzo di carta di pagamento.

Nella mattinata, i Carabinieri avevano ricevuto la denuncia di furto di un’auto da parte di un 28enne del posto, meccanico dipendente di una concessionaria di automobili, il quale, avendo in custodia un’autovettura Audi A6 per procedere alla sua riparazione, l’aveva parcheggiata nel cortile della propria abitazione, non ritrovandola, però, la mattina seguente.

Durante la notte, dunque, qualcuno aveva rubato la macchina con tutto ciò che c’era nell’abitacolo, ovvero la sua patente di guida e due carte di pagamento emesse a suo nome da un istituto di credito.

Acquisita la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente diramato le ricerche dell’autovettura ma, poiché spesso “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”, in quel mentre sul telefonino del meccanico è giunto un messaggio da parte della banca, che lo avvertiva dell’avvenuta transazione per il pagamento di quattro prodotti per fumatori, acquistati presso il distributore automatico di una tabaccheria di Niscemi (CL) di cui egli, ovviamente, non era al corrente.

I militari hanno, ovviamente, subito acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presso la tabaccheria di Niscemi, dalle quali hanno visto come, intorno alle 04.00, un ragazzo avesse effettuato quegli acquisti, utilizzando però le carte di pagamento del malcapitato meccanico.

Sfruttando la loro radicata conoscenza del tessuto criminale caltagironese, i Carabinieri hanno diramato ai comandi limitrofi le immagini del giovane e, nell’arco temporale di qualche ora, quest’ultimo è stato riconosciuto per il 21enne rumeno sia per le sue fattezze fisiche e per la sua particolare andatura, che per la corrispondenza di un tatuaggio sul collo.

Nel proseguo delle indagini, gli investigatori hanno anche individuato e recuperato l’auto rubata che, ormai priva di carburante, si trovava lungo la S.S. 115.