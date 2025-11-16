Rubano capi d’abbigliamento da un negozio, denunciati dai Carabinieri un minorenne ed un 18enne

Catania (CT). Non è andato a buon fine lo shopping a costo zero che due giovani, di origini straniere, di cui uno minorenne ed un 18enne, avevano progettato mettendosi “all’opera” in un negozio di abbigliamento situato nel quartiere “Borgo” di Catania.

I due giovani, entrati all’interno dell’attività commerciale nel pomeriggio, come due normali clienti, hanno iniziato a girare tra gli indumenti in vendita. Dopo aver scelto alcune maglie, staccando le relative etichette e i dispositivi antitaccheggio, le hanno nascoste all’interno del proprio zaino.

Queste “operazioni” non sono sfuggite all’attenzione di un addetto all’accoglienza e cortesia al cliente il quale ha informato subito dell’accaduto il direttore del negozio.

Ad un certo punto i due giovani si sono frettolosamente allontanati verso l’uscita, oltrepassando le barriere antitaccheggio, ma sono stati inseguiti dall’addetto il quale li ha richiamati invitandoli a rientrare.

Nel frangente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, allertati per tempo dal titolare del negozio, i quali hanno bloccato e quindi messo in sicurezza entrambi i ragazzi.

La merce che avevano nascosto nello zaino è stata restituita al direttore mentre i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per “furto aggravato in concorso”, fatta salva la presunzione di innocenza, le garanzie e i diritti di difesa che i soggetti denunciati potranno avanzare innanzi all’AA.GG.