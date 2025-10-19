Rubano un trolley nelle adiacenze della Stazione Centrale di Milano: arrestati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato due sedicenti cittadini algerini 29 e 23 anni per furto aggravato in concorso.

La sera di giovedì scorso 16 ottobre, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in abiti civili, durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori in ambito ferroviario, transitando nelle adiacenze della stazione centrale di Milano, precisamente dinanzi la fermata degli autobus diretti a Malpensa, hanno notato due uomini che, con fare guardingo, prestavano particolare attenzione alla movimentazione dei bagagli da parte dei viaggiatori.

I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, si sono avvicinati e hanno subito notato i due mentre asportavano un trolley dal vano bagagli di un autobus, i quali sono stati prontamente bloccati mentre stavano tentando di guadagnare la fuga. Successivamente, è stato informato il proprietario del bagaglio di quanto poco primaaccaduto a sua insaputa, consegnandogli infine il trolley in sede di querela.

I due fermati, un ventinovenne e un ventitreenne entrambi irregolari sul territorio e gravati da precedenti di polizia specifici per il reato di furto, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.