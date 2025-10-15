Rubano uno scooter: arrestati madre e figlio dai Carabinieri

Misterbianco (CT). Nella nottata, alle 5:15, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno raggiunto tempestivamente la frazione Montepalma del comune di Misterbianco, dove è stato segnalato il furto in strada, ancora in atto, di uno scooter.

Misterbianco (CT). I Carabinieri hanno sorpreso, ancora in “azione”, un ragazzo ed una donna: lui beccato ancora ad armeggiare sul motoveicolo e lei alla vista della gazzella ha tentato invano di nascondersi dietro ad un’autovettura parcheggiata.

All’arrivo dei militari il giovane ha smesso di “lavorare” al mezzo ed è salito subito a bordo di un’utilitaria cercando di farla franca.

I due sono stati immediatamente bloccati, messi in sicurezza ed identificati per una 43enne ed un 18enne, madre e figlio entrambi catanesi, già noti alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Sul posto gli investigatori hanno accertato che lo scooter era stato già forzato con rottura del bloccasterzo e manomissione del blocchetto di accensione. Le operazioni di ricerca sulla loro persona e sull’auto a loro in uso ha consentito ai Carabinieri di avere riscontri perché hanno trovato arnesi atti allo scasso, tra cui un cacciavite, una tenaglia in ferro, un flex a batteria, una torcia, nonché, un tirapugni e un coltellino pieghevole, tutti sottoposti a sequestro.

Nell’immediatezza i militari dell’Arma hanno rintracciato il proprietario dello scooter che ha raccontato di averlo lasciato parcheggiato verso le precedenti 21:30 davanti al portone di casa in una strada vicina, con il blocca disco di colore azzurro inserito, lo stesso ritrovato nell’auto dei due arrestati e manomesso.

Sulla base degli indizi raccolti che saranno ora oggetto di valutazione nelle competenti sedi giurisdizionali, entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per la 43enne la sottoposizione agli arresti domiciliari mentre per il 18enne l’obbligo di dimora con permanenza in casa dalle 21:00 alle 7:00.