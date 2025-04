Rubare alcune bottiglie di olio d’oliva. Arrestato dai Carabinieri

Catania. È nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio che si inserisce l’ennesimo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, sempre pronti a rispondere con efficacia alle richieste di aiuto e segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa.

Proprio in questo contesto operativo, una gazzella è intervenuta in un supermercato di Corso Sicilia, nel pieno centro cittadino, dove hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 29enne di origini nordafricane, pregiudicato, per furto, resistenza, e falsa attestazione sulla propria identità.

In particolare, gli addetti del supermercato, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno scorto l’uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le corsie, soffermandosi presso gli scaffali che esponevano la merce più costosa.

Ad un certo punto, hanno osservato chiaramente che, scelte alcune bottiglie di olio, le nascondevasotto la giacca, per poi dirigersi verso le casse con in mano soltanto una bevanda in lattina.

Gli impiegati, dunque, hanno immediatamente allertato il 112 NUE, permettendo il tempestivo arrivo di una pattuglia dei Carabinieri. I militari dell’Arma, ricevuta anche la descrizione del ladro, lo hanno fermato proprio appena uscito dal negozio presso il quale aveva pagato soltanto la lattina e non tutte le bottiglie di olio che era riuscito a sistemare sotto il giaccone.

Fermato, l’uomo ha tentato con forza di sottrarsi al controllo, cercando prima di colpire con un pugno un Carabiniere, e poi scappando a piedi.

Nonostante il tentativo di fuga, il 29enne è stato immediatamente bloccato dopo qualche metrograzie al pronto inseguimento a piedi da parte dell’equipaggio.

Messo in sicurezza, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione, all’esito della quale i militari hanno rinvenuto la refurtiva, l’olio d’oliva poco prima sottratto dagli scaffali del supermercato.

Successivamente, è stato condotto in caserma, dove, tramite accertamenti effettuati nella banca dati delle Forze dell’Ordine, è emerso che, in precedenti controlli, il ladro aveva più volte fornito false generalità, nel tentativo di evitare che i Carabinieri accertassero i suoi precedenti penali per reati analoghi, tra cui episodi di resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di stupefacenti.