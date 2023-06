Rugby Summer Fest Benevento, l’evento che chiude l’anno sportivo 2023

A conclusione dell’anno sportivo e dei progetti di divulgazione e sviluppo del rugby oggetto del programma formativo ed informativo nelle scuole del Rione Libertà di Benevento la Società Rugby Factory Benevento ASD organizza il “Rugby Summer Fest 2023”.

L’evento si svolgerà presso l’impianto “E. Tontoli” di via Santa Colomba in Benevento venerdì 23 giugno 2023 con inizio alle ore 18.00 e l’obiettivo di far incontrare contemporaneamente tutti i protagonisti del progetto “Educazione alla Legalità attraverso il Rugby” (professori, genitori e alunni dell’I.C. “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento) per trascorrere una serata di giochi e cordialità da vivere in pieno relax.

La serata si concluderà con il consueto “terzo tempo” in perfetto stile rugbistico. Sarà anche l’occasione per avvicinare alla vita del campo da rugby i nuovi tesserati del club partecipanti al progetto nel quale la società è attualmente impegnata: trattasi del progetto “Rugby per tutti, sempre attivi” della F.I.R. organizzato in collaborazione con “Fondazione Giovanni Caporaso”, “Associazione Persone Down – sezione di Benevento” e con “Associazione Malattie Rare Dermatologiche Vascolari ODV” con le quali la Rugby Factory Benevento partecipa con una propria iniziativa dal nome “Gioco d’insieme”.

Nel corso del pomeriggio, infatti, si svolgerà il primo allenamento su campo del neo costituito team special di rugby che punta a consolidare la propria attività in maniera concreta. Osservatori speciali ed invitati d’onore della serata saranno i componenti dell’Associazione Famiglie Bambini Autistici (Fa.B.A.) di Benevento che, a partire dalla prossima settimana, inizieranno un loro percorso di attività ludico motoria con i tecnici della Rugby Factory Benevento.

Una serata quindi dedicata alla divulgazione dei valori del nostro sport dove l’inclusione gioca un ruolo da sempre determinante insieme a tanti altri che lo rendono così meraviglioso ed attraente.

