RUGNOLA E GATTI – “Tinder is the night” A CACCIA DI RELAZIONI

Cinzia Brugnola e Rachele Gatti scrivono e interpretano un ironico e pungente spettacolo “Tinder is the night – tutto quello che avreste voluto sapere su Tinder* (ma non avete mai osato chiedere)”, ad Alta Luce Teatro, il 16 e 17 febbraio.

Anna e Francesca sono due amiche che, improvvisamente, si scoprono single dalla sera alla mattina. La prima dopo una relazione lunga e noiosa, la seconda in seguito a un’avventura breve ma appassionata. Per fronteggiare la situazione decidono di iscriversi al sito per incontri Tinder.

Come affrontare la situazione? Passare mesi tra lacrime e disperazione? Assolutamente no! La soluzione e? semplice e allettante: iscriversi a Tinder!

Cosi? ha inizio una sfida entusiasmante! Anna, romantica e pragmatica, decide di mettere in atto un sistema apparentemente infallibile per trovare l’anima gemella: tre mesi su Tinder, due uscite al giorno, novanta giorni di emozioni e 180 incontri. Francesca, disillusa e leggera, punta solo relazioni senza impegno, cercando di uscire con più? ragazzi possibili. La legge dei grandi numeri dovrebbe regalare alle nostre protagoniste quello che cercano: ad Anna l’amore della sua vita e a Francesca il divertimento estremo per superare il suo passato amoroso.

Riusciranno le nostre eroine a realizzare i loro sogni in questo labirinto di cuori infranti e swipe? Preparatevi a ridere e sorridere in questa commedia teatrale esilarante scoprendo il destino di Anna e Francesca in un’avventura romantica al limite dell’assurdo. Lo spettacolo mette insieme l’umorismo della stand-up comedy e la forza della commedia.

Acquista Biglietto

di Roberto Dall’acqua