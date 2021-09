Tutto pronto per l’appuntamento di domenica, 12 settembre, a Rutigliano con Ruote nella Storia, raduno nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d’epoca promosso da ACI Storico.

Ruote nella Storia” attraversa lo stivale con un calendario di giornate a bordo di vetture di valore storico alla scoperta dei borghi più significativi del nostro Paese.

Saranno 31 le auto d’epoca che parteciperanno all’evento.

“Ruote nella storia è una manifestazione che lega strettamente gli appassionati di auto storiche al territorio – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – L’obiettivo è quindi quello di offrire una piacevole giornata ai possessori di auto storiche facendoli visitare i luoghi del territorio di appartenenza dell’ente organizzatore”.

“Quello di quest’anno a Rutigliano – aggiunge la direttrice di Ac Bari Bat,Maria Grazia De Renzo – è l’avvio di un percorso di crescita dell’Ac Bari Bat nel mondo degli eventi storici”.

“Siamo onorati come ACI Bari Bat – aggiunge il vicepresidente di Ac Bari Bat,Paolo Piccinno – di aver potuto organizzare questo evento che si inserisce nella programmazione nazionale di ACI storico integrando la passione per i veicoli storici con la conoscenza dei borghi più significativi del nostro paese. Inserire Rutigliano ed i suoi fischietti nell’itinerario di oltre 60 eventi a livello nazionale è per noi motivo di orgoglio e importante occasione per diffondere le tipicità del sud-est barese, contribuire allo sviluppo economico e sociale e contestualmente di far conoscere la mission dell’Automobile Club”.

“Targa Puglia – aggiunge Michele Perla, presidente dell’A.s.d. Targa Puglia – ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Come club associato ad Aci Storico è la terza manifestazione a cui collaboriamo. L’automobilismo storico è cultura ed eventi come questo uniscono storia, cultura, territorio”.

Soddisfazione espressa anche dal Comune di Rutigliano. ”La tappa rutiglianese di “Ruote nella storia” – commenta l’assessore alla Cultura dott.ssa Viriana Reddavid – rappresenta un momento importante per la nostra comunità che, insieme ad aprire le porte del suo centro storico, farà conoscere ai partecipanti all’iniziativa l’arte figula e l’economia agricola del territorio. Questo evento si inserisce in un percorso di promozione turistica del nostro territorio, che sinergicamente mira a valorizzare i luoghi e le eccellenze locali”.

“Ruote nella Storia” è anche un format televisivo con ACI Storico Magazine, trasmesso sulle reti televisive nazionali tra le quali Aci Sport Tv sul canale 228 di Sky, che raccoglie e proietta le immagini più belle di ciascuna tappa, con l’obiettivo di mettere in risalto il territorio nazionale, i suoi splendidi borghi e le auto che hanno fatto la storia dell’automotive mondiale.

Il programma della manifestazione

Il programma della giornata, organizzata con il patrocinio del Comune di Rutigliano e in collaborazione con il Club ACI Storico Targa Puglia, prevede il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti in piazza XX Settembre (ore 8:45), la visita al centro storico con i suoi monumenti con guida turistica. Dopo il caratteristico pranzo presso il Bistrot 06, si effettuerà la visita del Museo Di Donna dove i partecipanti decoreranno i fischietti. (si allega programma dettagliato)Ore 8.45 – Raduno in Piazza XX SettembreOre 10.00 – Visita del Centro Storico di RutiglianoOre 13.00 – Pranzo Bistrot 06Ore 15.30 – Museo Di Donna

Il percorso avrà una lunghezza complessiva di Km 20. La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e nel rispetto delle norme anti Covid.

I modelli delle auto dei partecipanti. Sono 31 le auto che parteciperanno all’evento. Ecco di seguito l’elenco dei modelli:

AUSTIN A 40 SOMERSET

BMW 30 CSI(E09)

FIAT BS1 SPIDER 124 SPORT

FORD ESCORT

PORSCHE 911 S TARGA

MG MG B

FIAT 600 CANTA

VOLKSAGEN MAGGIOLONE

MERCEDES BENZ 560 SL

RENAULT DAUPHINE

MORGAN 4/4

LANCIA FLAMINIA

MGTD

FIAT 500 Francis Lombardi

ALFA ROMEO DUETTO

FIAT 500 D

FIAT 500 F

ALFA ROMEO DUETTO

FIAT 1200 Spider

ALFA ROMEO MONTRE AL

FIAT BARCHETTA

FIAT TOPOLINO

ALFA ROMEO DUETTO

FIAT 500 F

FIAT 500 L

AUSTIN MINI 100E

RENAULT 4

ALFA ROMEO GIULETTA 1.6

Com. Stam.