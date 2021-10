“Rupaul’s Drag Race” su Discovery+

Arriva la prima edizione italiana del pluripremiato programma “rupaul’s drag race” a novembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+

Dopo dodici edizioni in giro per il mondo e la conquista di ben 24 Emmy Awards, a novembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+, arriva finalmente la prima edizione italiana del fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul, “DRAG RACE ITALIA”. Prodotto da Ballandi per Discovery Italia, “Drag Race Italia” (6 puntate da 75 minuti), è il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s next drag queen”.

A giudicare le esibizioni tre giudici che non faranno sconti a nessuna delle concorrenti: la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi.

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi sarà disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ a novembre. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

