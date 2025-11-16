Rusce mantiene il comando con un super Carmellino in rimonta

A tre prove speciali dal termine il pilota emiliano continua a guidare le operazioni davanti a Pollara e al vercellese che è rientrato nella lotta per il successo. Scintille in due ruote motrici con Alessio Pollara ora davanti a Mogavero e Grani. Ancora incerta l’affermazione di due ruote motrici con Fumagalli pronto a provarci.

Messina, 16 novembre 2025 – Sfida accesissima al 22° Rally del Tirreno-Messina che dopo il secondo giro di prove speciali prepara la fase decisiva che incoronerà i campioni della Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2025.

L’appuntamento organizzato da Top Competition si sta dimostrando vivace, emozionante ed incerto forte di un percorso disegnato con cura nei dintorni della Città sullo Stretto che sta mettendo alla prova i protagonisti impegnati nella lotta per il successo assoluto e per quello nelle varie classi.

Al termine della PS8, con tre speciali ancora da disputare prima dello scenografico arrivo in Piazza Duomo a Messina, previsto per le 17:45, comanda ancora l’emiliano Antonio Rusce, navigato dal camuno Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS Rally2. Rusce ha condotto un secondo giro d’inerzia cercando di tenere alto il ritmo per sfaldare il gruppo degli inseguitori diretti che invece si è dimostrato particolarmente tenace. Marco Pollara e Giuseppe Princiotto non hanno segnato scratch in questa seconda ripetizione sulle prove

di “Peloritani”, “Roccavaldina” e “Rometta” ma occupano ancora la piazza d’onore virtuale, a 5 secondi da Rusce. A fare la voce grossa è stato il vercellese Ivan Carmellino, con Massimo Minazzi alle note, autore di due migliori tempi che gli hanno consentito di chiudere il loop al terzo posto, solo 2 decimi dietro Pollara.

“Bene questo secondo giro, nonostante il sole le prove erano piuttosto scivolose, ma abbiamo fatto una buona scelta di gomme che ha pagato un po’ meno nella lunga, ma meglio nelle altre due” le parole di Rusce. “Ci abbiamo provato ma ci è mancato qualcosina per restare più a ridosso di Rusce, comunque la gara è ancora apertissima. Cercheremo di fare qualche ulteriore cambiamento migliorativo per le ultime, stiamo spingendo tutti fortissimo” ha aggiunto Pollara. “Abbiamo scelto una gomma specificatamente per la prova lunga, dove abbiamo fatto più differenza. Peccato per l’errore di ieri, ma le gare sono così. Testa bassa per le ultime” ha chiosato Carmellino al riordino.

Alle spalle dei primi tre, tutti su Skoda Fabia RS, la sfida ha perso anche Manuel Sossella, per una doppia foratura sulla PS7. Il quarto e quinto posto provvisori parlano quindi ancora siciliano con il giovane Emanuele La Torre, con Rosario Siragusano, staccato di 19.3 e Marcello Rizzo con Antonino Pittella quinti a 30.8.

In due ruote motrici confronto al cardiopalma e continui cambi di posizione tra i tre principali indiziati per il successo tutti su Peugeot 208. Ora è il palermitano Alessio Pollara a guidare le operazioni, navigato da Sergio Raccuia. Andrea Pietro Mogavero e Christian Coco hanno perso la leaderhip ma sono subito dietro a soli 3 secondi. Il pilota di Maranello Lorenzo Grani, con Samanta Grossi, è terzo a 4.7 secondi e per questo si preannuncia un ultimo giro dove il dettaglio farà la differenza.

In Rally3 imprevisto per Ernesto Riolo e Giulia Marin che si sono appoggiati ad un terrapieno perdendo qualche secondo ed ora sono sì sempre leader ma con i sardi Valentino Ledda e Claudio Mele a 25.8 di distacco, entrambi su Renault Clio. Da segnalare anche il confronto in S1600 con il lombardo Simone Fumagalli, navigato da Anna Dusi, che è davanti ed ha accumulato un buon margine sui fratelli Lo Schiavo rallentati dall’impatto con una pietra. Fumagalli è inoltre a soli 8 secondi dalla Peugeot 208 di Pollara e proverà ad agganciare il successo in due ruote motrici.

In Rally5 il driver di Caltanissetta Michele Cortese, insieme a Paolo Guttadauro, ha ipotecato il successo e si prepara alle ultime speciali con 54 secondi di margine sui veneti Michele Falezza e Giulia Tomasi, entrambi su Renault Clio.

La PS9 che inaugurerà l’ultimo giro di prove partirà alle 15:43. Diretta ACI Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat, streaming acisport.tv, streaming Facebook /acisporttv) alle 17:00 dal fine prova dell’ultima speciale, la PS11 “Rometta/3” ed a seguire per la cerimonia del podio in Piazza Duomo a Messina.

