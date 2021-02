Nella giornata di ieri, 16 febbraio 2020, si è svolto un interessante e proficuo incontro tra una nostra rappresentanza sindacale e l’On. Le Scilla, Neo Assessore all’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Dopo un doveroso grazie all’assessore per la disponibilità e la cortesia con la quale ha accolto la rappresentanza di Confintesa, abbiamo esposto le nostre proposte. Confintesa Federazione Dipendenti Regionali A e B da sempre porta avanti il progetto di riorganizzare l’amministrazione regionale, per rendere la macchina burocratica realmente competitiva e al passo con le nuove sfide che si presentano, digitalizzazione in primis. In quest’ottica, la riqualificazione, con particolare riguardo ai dipendenti di categoria A e B che costituiscono la metà dei dipendenti del comparto e svolgono mansioni superiori (con uno stipendio mensile di poco più di mille euro) è ormai un passaggio essenziale e non più eludibile.

L’Assessore Scilla si è detto ben consapevole di questa situazione e ha concordato sull’esigenza di andare avanti valorizzando le professionalità dei dipendenti.

“La Sicilia e i cittadini siciliani hanno bisogno di una burocrazia moderna ed efficiente, condizione essenziale per lo sviluppo della Sicilia, soprattutto in momento storico come il nostro in cui stanno arrivando per la “ricostruzione” post CoVid miliardi di euro che vanno assolutamente spesi bene e in tempi rapidi”, così dichiara il Segretario Regionale Dr. Antonio Russo.

