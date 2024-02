Ryanair annuncia un operativo record Summer 24 su Palermo 5 aeromobili (500 milioni di dollari investiti) e 41 rotte (di cui 1 nuova)

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (14 febbraio) il suo nuovo operativo record su Palermo per l’estate ‘24, con oltre 600 voli settimanali su 41 rotte, tra cui una nuova per Poznan e maggiori frequenze su oltre 15 rotte esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna.

Questa crescita senza pari è sostenuta dall’impegno di Ryanair per l’aeroporto di Palermo, con 5 aeromobili (500 milioni di dollari di investimento) e il supporto ad oltre 2.600 posti di lavoro nella regione (inclusi posti ben retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

L’operativo Ryanair su Palermo per l’estate ‘24 offrirà:

41 rotte totali (inclusa una nuova rotta per Poznan)

Maggiori frequenze su oltre 15 rotte esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna

5 aeromobili basati – $ 500 milioni di investimento

Oltre 3,3 milioni di pax per S24 (+6% di crescita rispetto a S23)

600+ voli settimanali (l’operativo più grande di sempre)

Sostegno a oltre 2.600 posti di lavoro

Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire una rapida crescita dell’economia e dei passeggeri tutto l’anno, a patto che il Governo siciliano riduca i costi di accesso e abolisca l’addizionale municipale/tassa sul turismo che ostacola la crescita e non porta alcun beneficio per Palermo e gli aeroporti siciliani. A condizione che il Governo siciliano abolisca l’addizionale municipale/tassa sul turismo, Ryanair è pronta a rispondere trasportando altri 3 milioni di passeggeri in Sicilia, creando oltre 1.200 posti di lavoro aggiuntivi. Ciò garantirebbe una crescita sostanziale del turismo e della connettività e, in ultima analisi, una riduzione delle tariffe in Sicilia, come abbiamo fatto a Trieste, dove abbiamo lanciato una nuova base “Gamechanger” (investimento di 100 milioni di dollari) e accresciuto la connettività del 50% a seguito della decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale/tassa sul turismo.

Per celebrare l’operativo record per la S24 a Palermo, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da € 21,99 solo su www.ryanair.com.

A Palermo, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia e a Palermo, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record a Palermo per l’estate ‘24 con oltre 600 voli settimanali su 41 rotte, tra cui un nuovo entusiasmante collegamento per Poznan e maggiori frequenze su oltre 15 altre rotte come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna, offrendo ai cittadini/visitatori di Palermo ancora più scelta per le vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa.

Tuttavia, la Sicilia soffre di una carenza in termini di connettività aerea e di capacità, e la chiave per aumentare la capacità è ridurre i costi di accesso. Costi di accesso più bassi garantiranno maggiore capacità, più scelta e – cosa più importante – tariffe significativamente più basse. Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire un incremento della capacità e della crescita del turismo nei prossimi 5 anni, a condizione che il Governo siciliano abolisca l’eccessiva addizionale municipale/tassa sul turismo che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola. A seguito della recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha lanciato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l’estate ’24 nell’ambito di una visione complessiva condivisa per ridurre i costi di accesso e raddoppiare passeggeri e turismo in entrata nei prossimi 5 anni.

Tocca ora al Governo siciliano abolire l’addizionale municipale/tassa sul turismo che non esiste in destinazioni turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta. Se l’addizionale municipale/tassa sul turismo venisse abolita, Ryanair sarebbe pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste, accelerando la connettività e la crescita del turismo sull’isola, aggiungendo oltre 3 milioni di passeggeri in più, creando 1.200 nuovi posti di lavoro, potenziando la connettività nazionale e internazionale e, infine, offrendo tariffe più basse per cittadini/visitatori della Sicilia.

Per celebrare l’operativo record per la S24 a Palermo, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da € 21,99 solo su www.ryanair.com.

Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ha dichiarato:

“Una grande città come Palermo, un grande territorio come la sua area metropolitana hanno bisogno di un grande vettore aereo per sostenere la crescita economica e sociale e continuare a incrementare quei flussi turistici che rappresentano una fondamentale chiave di sviluppo. Per questa ragione, Gesap ha deciso di rinnovare la sua fiducia a Ryanair, il principale operatore globale del segmento low cost. Ryanair ha presentato una campagna molto articolata, rafforzando i voli e confermando le frequenze, introducendo una nuova rotta. Siamo convinti che questo operativo, il più esteso che sia mai stato applicato allo scalo palermitano, sia un efficace strumento per accompagnare la crescita degli indicatori positivi sull’attrattività di Palermo e della sua area metropolitana”.

Palermo – Operativo Estate ‘24 Alghero Madrid Baden Marsiglia Barcellona Memmingen Bari Milano (B) Berlino Milano (M) Bologna Napoli Breslavia Norimberga Brindisi Parigi (B) Bruxelles (C) Parma Bucarest Perugia Budapest Pisa Cagliari Poznan NEW Colonia Rimini Cuneo Roma (F) Dublino Trieste Edimburgo Torino Forlì Valencia Francoforte Hahn Venezia Genova Verona Cracovia Vienna Londra (S)

