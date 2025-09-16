S. Margherita di Belice: I Carabinieri individuano e deferiscono all’Autorità Giudiziaria l’autore di un incendio doloso

I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita di Belice hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni del luogo, ritenuto responsabile di un incendio doloso che ha interessato un’area di circa un ettaro di sterpaglie in via Cristoforo Colombo, su un terreno comunale.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono state domate dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento, evitando che potessero propagarsi ulteriormente e arrecare danni a persone o abitazioni. L’attività investigativa condotta dai militari ha consentito, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, di raccogliere gravi indizi a carico del 57enne quale autore del gesto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, procedendo al sequestro di capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli documentati nei filmati acquisiti e ritenuti rilevanti ai fini delle indagini.

L’operato dell’Arma si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e rurali, intensificate su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.