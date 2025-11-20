S3 Campus, all’Università di Palermo i nuovi prototipi di aule Smart gestiti dalla App S3-Campus

Domani, venerdì 21 novembre, dalle 11.00, nell’Aula Capitò (Edificio 7, Campus di Viale delle Scienze) saranno presentati i risultati di un innovativo progetto del gruppo di ricerca di Intelligenza Artificiale e Sistemi Distribuiti del Dipartimento di Ingegneria UniPa che ha sviluppato una serie di servizi di building intelligence per rendere “smart” le aule universitarie.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del progetto S3 Campus, finanziato dalla Regione con i fondi P.O.C. Le aule oggetto dell’intervento sono state dotate di sensori, capaci di rilevare varie grandezze fisiche, e di attuatori governati da processori che elaborano dati in tempo reale sia in loco che sfruttando servizi Cloud.

«A titolo puramente esemplificativo – spiegano dal gruppo di ricerca – il controllo degli accessi alle aule per gli studenti ed i docenti autorizzati avviene attraverso un’applicazione mobile denominata “S3-Campus” che, oltre a permettere l’apertura dei varchi, presenta tutta una serie di funzionalità che vanno dal monitoraggio del numero dei presenti, al rilevamento della qualità dell’aria, alla gestione dell’illuminazione e degli impianti HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning. Tramite l’applicazione mobile il sistema consente inoltre di fornire agli studenti supporto personalizzato nelle scelte di studio e negli adempimenti burocratici, tenendo in considerazione la storia, le preferenze e i risultati accademici di ciascun utente. Il progetto sfrutta le tecnologie del Machine Learning e del Natural Language Processing, traendo spunto da ben noti modelli di successo già adottati da piattaforme globali operanti nei settori dell’e-commerce e dell’infotainment, con uno specifico riadattamento al contesto accademico. Punto centrale del progetto – concludono – sono la salute e la qualità della vita di studenti, docenti e personale universitario, partendo dal monitoraggio costante della qualità dell’aria, passando per la gestione in App di tutta la vita nel campus, nel rispetto totale delle norme sulla privacy e sulla sicurezza informatica» .

Programma

Ore 11.00 registrazione dei partecipanti

Ore 11.30 saluti istituzionali

Relatori

• Livan Fratini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo

• Maurizio Cellura, Direttore del Centro di sostenibilità e transizione ecologica dell’Università di Palermo

• Giuseppe Lo Re, Docente di Cybersicurezza, UniPa

• Giuseppe Di Dio, Cerisvi: “Box e Innovation asset mapping: l’evoluzione tecnologica per gli Smart Campus”

• Matteo Ignaccolo, Docente di Trasporti, UniCt

• Massimo Furoni, Chief Digital & Strategy Officer di Softec: “Tecnologia a sostegno del benessere dello studente”

• Vincenzo Agate, Ricercatore UniPa

• Federico Testa, Direttore di A.Cities

• Manfredi Amato, Gap

L’evento sarà moderato da Antonio Condorelli Caff, giornalista di LiveSicilia.it

Ore 13:00 gamification

