Palermo Sabrina Figuccia: “140esimo anniversario dell’istituto zootecnico siciliano, manifestazione che s’inserisce nel solco delle sinergie che da tempo intercorrono tra le aziende partecipate della Regione e quelle del Comune”

“Un convegno sulle sfide alle emergenze sanitarie e climatiche, con un particolare focus sulla ricerca scientifica, uno show equestre e una dimostrazione cinofila con i vigili del fuoco, attorniati da una serie di stand dove poter assaggiare gratuitamente i prodotti tipici della nostra terra. Sono questi alcuni degli eventi in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre in via Roccazzo, nella sede dell’istituto sperimentale zootecnico per festeggiare il proprio 140esimo anniversario dalla fondazione. Una manifestazione che s’inserisce nel solco delle sinergie che da tempo intercorrono tra le aziende partecipate della Regione e quelle del Comune, in virtù anche del fatto che alla guida sia di Palazzo d’Orleans e di Palazzo delle Aquile c’è la stessa maggioranza politica”. Lo afferma Sabrina, presidente della Terza Commissione Consiliare sulle società partecipate del Comune di Palermo e capogruppo della Lega al Consiglio comunale, che prosegue: “L’ente attualmente retto dal

commissario straordinario Giovanni Siino è ormai una realtà profondamente radicata nel nostro territorio, con centinaia di studenti in visita ogni anno, che hanno l’opportunità di toccare con mano le tante attività svolte dall’istituto, a cominciare dai progetti di ricerca per il benessere animale, l’innovazione e la sostenibilità nella produzione animale, spesso una delle cause dell’effetto-serra nell’atmosfera. Proprio questo, infatti, sarà uno dei temi del convegno in programma venerdì, a cui parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Il sabato, invece, sarà dedicato a tutti i palermitani, ma non solo, che avranno l’occasione di conoscere da vicino le attività principali dell’istituto, che già da anni ha avviato scambi culturali con il Comune

di Palermo e con le scuole cittadine”.

