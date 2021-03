“I mercatini rionali, e chi vi lavora, non sono i veicoli di contagio del coronavirus, come invece sembra pensare il sindaco Orlando, che ne ha disposto la chiusura nella Settima Circoscrizione. Anzi, i commercianti da tempo si adoperano per sensibilizzare i cittadini su come proteggersi”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo e cofondatrice del movimento “Cambiamo la Sicilia”, che prosegue: “E’ davvero bizzarra l’idea del sindaco che i contagi avvengano soltanto tra le bancarelle dei mercatini rionali, come se tutti gli altri negozi o i grandi centri commerciali, ne siano immuni.

Quella di chiudere è una scelta miope, senza alcuna logica e senso. Avendo a disposizione un intero corpo come la polizia municipale, sarebbe molto più sensato predisporre controlli serrati e capillari, affinché le aree commerciali siano messe in sicurezza.

A questo proposito, per sabato prossimo, in collaborazione con Filippo Accetta, presidente dell’associazione Ulpea, abbiamo organizzato una serie di manifestazioni in vari mercatini rionali in tutta la città per sensibilizzare i palermitani all’uso delle mascherine, che saranno distribuiti a tutti coloro che andranno a fare acquisti”.

Com. Stam.