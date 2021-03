“Dovrebbe essere il luogo del riposo eterno, ma non c’è pace per il cimitero dei Rotoli, il più grande della città, tra centinaia di salme ancora da seppellire e intere zone chiuse per il pericolo di crolli. Non sarà elegante, ma io l’avevo detto”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega, che prosegue: “Per l’ennesima volta, purtroppo con una frequenza troppo veloce, il Comune ha deciso di chiudere al pubblico, ma anche agli addetti ai lavori (e quindi niente più sepolture) gran parte della zona sottostante Monte Pellegrino, che già in passato era stata sottoposta a provvedimenti simili. La prima volta ben 13 anni fa, ma finora non è stato fatto praticamente nulla, nonostante i tanti allarmi lanciati da molti, tra cui la sottoscritta, rimasti purtroppo lettera morta.

Forse, in tutti questi anni si sarebbe potuto costruire addirittura un altro cimitero, ma finora Orlando e i suoi non sono stati in grado neanche di mettere in sicurezza quello dei Rotoli, che da quasi un anno deve fare pure i conti con l’infinita emergenza delle centinaia di salme a cui non viene data una cristiana sepoltura, nonostante il sindaco abbia preso in mano la situazione: guarda caso, da allora, se possibile, l’emergenza è addirittura peggiorata.

Insomma, per i palermitani è iniziato il conto alla rovescia verso la liberazione da Orlando & compagnia: coraggio, ormai manca poco più di un anno, speriamo passi presto e senza ulteriori danni”.

