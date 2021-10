Sabrina Figuccia: “l’Amat ritiri subito l’ordine di servizio sui green pass in attesa delle necessarie verifiche”

“Probabilmente, qualcuno in via Roccazzo, sede dell’Amat, non ha letto bene la normativa nazionale sull’obbligo del green pass dei lavoratori per accedere ai luoghi di lavoro: se è vero che è sacrosanto essere vaccinati e quindi avere il green pass, è altrettanto vero che il decreto del governo Draghi non prevede alcuna sanzione disciplinare per chi non ha la carta verde”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo, che prosegue: “Nei giorni scorsi, a firma del presidente Michele Cimino, è stato emanato un ordine di servizio che è in netto contrasto con la normativa nazionale, e che presenta inoltre altre anomalie, come quelle che prevede il possesso del green pass non soltanto a chi va in ufficio o sugli autobus, ma anche ai lavoratori che sono assenti per qualsiasi motivo, dalla malattia al lavoro agile.

Ecco perché, ho chiesto al presidente della Settima Commissione consiliare di convocare il segretario generale del Comune per verificare se l’ordine di servizio dell’Amat è legittimo oppure no. Intanto, chiedo a Cimino di ritirarlo immediatamente in attesa di ulteriori verifiche”.

Com. Stam.