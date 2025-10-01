Sabrina Figuccia (Lega): “Finalmente un primo passo concreto per l’asilo nido di Baida”

«Via libera alla determinazione dirigenziale n. 13697 del 25 settembre 2025 che segna la prima pietra in termini amministrativi, per la realizzazione dell’asilo nido di Baida.

Si tratta di un passaggio importante che segue l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale durante l’esame del piano triennale delle opere pubbliche.

Molti ancora i passaggi da portare avanti, come la redazione del progetto definitivo e l’individuazione delle risorse economiche necessarie per rendere finalmente realtà un’opera tanto attesa.

Desidero ringraziare il Consiglio comunale per il voto favorevole che ha consentito di avviare questo percorso e l’Assessorato all’Istruzione per la celerità con cui ha attivato le procedure amministrative.

L’obiettivo rimane chiaro: dotare Baida e Boccadifalco di un asilo nido pubblico, garantendo così un servizio fondamentale per le famiglie e per i più piccoli del quartiere».

Com. Stam.