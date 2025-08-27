Sabrina Figuccia (Lega): Parere positivo dell’Agcm su Rap e Amat certifica il percorso di risanamento, bisogna continuare con determinazione

Palermo. “Il parere positivo espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle partecipate Rap e Amat rappresenta un passaggio fondamentale che certifica il percorso positivo intrapreso dall’amministrazione comunale.

Un percorso che, seppur segnato da enormi difficoltà, comincia finalmente a dare nuove prospettive. Come presidente della Commissione Partecipate e capogruppo della Lega in Consiglio comunale – afferma Sabrina Figuccia – accolgo con soddisfazione questo pronunciamento, che riconosce il lavoro di risanamento e riorganizzazione portato avanti con impegno e responsabilità. Tuttavia, non è il momento di abbassare la guardia: questo risultato deve essere lo stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione, perché la sfida è quella di consolidare i progressi e cominciare a garantire servizi efficienti e sostenibili.”

Dichiarazione Sabrina Figuccia (Lega)

