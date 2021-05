“E’ giusto che tutti gli insulti e le offese vengano condannati e perseguiti senza alcuna remora, ma è altrettanto sacrosanto che i palermitani possano criticare, anche aspramente, l’operato del sindaco Orlando”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega, che prosegue: “Dispiace che il sindaco sia stato costretto a limitare i commenti sulla sua pagina Facebook, e condanno anch’io chi insulta od offende chicchessia, ma questo non può impedire che i cittadini palermitani possano esprimere il proprio giudizio sull’operato del sindaco e della sua amministrazione, che, è sotto gli occhi di tutti, finora non ha sicuramente brillato per efficienza.

Non vorremmo che Orlando, dall’alto del suo ego e dopo oltre 35 anni dal suo primo incarico da sindaco, si creda un “elevato” o si trasformi in un “martire”: chi lo critica, e io per prima, sicuramente lo fa sul merito del suo operato o, per meglio dire, del suo non saper più che pesci prendere. Anche il più sfegatato degli orlandiani vede con i suoi occhi lo stato in cui è ridotta la città e che purtroppo siamo costretti a fare i conti, tutti i giorni, con le infinite emergenze palermitane.

Se il suo ego non sopporta più le critiche, la soluzione è facile ed immediata: basta dimettersi e lasciare spazio a chi sicuramente sarà amministrare molto meglio di lui”.

Com. Stam.