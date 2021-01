“Il sindaco Orlando chiede a piena voce che Palermo diventi zona rossa perché i contagi sono aumentati di parecchio, ma dove sono i controlli della polizia municipale per evitare assembramenti o folle di gente sulle strade palermitane?”

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo e cofondatrice del movimento “Cambiamo la Sicilia”, che prosegue: “Che tra i nostri concittadini non manchino gli indisciplinati lo sappiamo, che il rispetto delle regole non sia in cima ai pensieri di tutti è altrettanto noto, ma, proprio per questo, per evitare situazioni di rischio contagio e di diffusione del virus, perché finora i controlli della polizia municipale sono stati alquanto blandi, per non dire quasi inesistenti? Perchè il sindaco non ha imposto al comandante dei caschi bianchi di intensificare il numero delle pattuglie in strada?

E’ facile invocare la zona rossa, è facile chiudere tutto, ma così facendo condanniamo alla morte i nostri commercianti, ristoratori ed esercenti, già stremati da un lunghissimo periodo di serrande chiuse. Ecco perché trovano legittimazione manifestazioni come “Io apro”, che intendono sensibilizzare i cittadini sullo stato di totale disastro della nostra economia. Ed invece di scandalizzarsi, molti dovrebbero al contrario riflettere sull’attuale situazione”.

Com. Stam.