Sabrina Figuccia: “palestra di Borgo Nuovo, collegare le telecamere di sicurezza alla control room della Polizia Municipale”

“Finalmente, dopo anni di lavori, è stata riaperta ai cittadini e agli atleti la palestra di Borgo Nuovo, ma adesso, per evitare il ripetersi di atti vandalici, come quello dei giorni scorsi, è indispensabile collegare le telecamere di sicurezza della palestra alla control room della polizia municipale.

Proprio per questo, il prossimo lunedì 5 maggio, incontrerò i vertici della Sispi e della polizia municipale per perfezionare quest’importante operazione”. Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Comune di Palermo e presidente della Terza Commissione Consiliare, che prosegue: “L’impianto di largo Partinico, purtroppo uno dei pochi spazi sportivi pubblici in un quartiere molto popoloso come Borgo Nuovo, deve essere non soltanto luogo di aggregazione per i tanti giovani ed atleti palermitani, ma anche un presidio di legalità. Finora, i dirigenti della Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali, a cui la palestra è stata affidata, hanno svolto un lavoro egregio, continuando a garantire l’attività dell’impianto. E il Comune deve continuare a fare la sua parte in questo progetto virtuoso di sinergia tra pubblico (amministrazione comunale) e privato (federazione) anche attraverso il controllo costante dei locali della palestra, una delle più gloriose della città, che in passato ha pure ospitato eventi nazionali ed internazionali. Proprio per questo, il prossimo 5 maggio, insieme con la Sispi e i vertici della polizia municipale, faremo il punto perché questo “gioiello” deve essere tutelato e protetto dai pochi, ma purtroppo sempre all’opera, incivili incapaci di comprendere l’importanza del valore della palestra. Come Terza Commissione continueremo a vigilare affinchè Borgo Nuovo possa sempre contare su un impianto così importante”.

Com. Stam.