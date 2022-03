Sabrina Figuccia: “piscina comunale, utenti ed atleti penalizzati due volte”

“Bella da vedere ma sporca, mal gestita e pure carissima: è il triste identikit della piscina comunale, vera e propria cartina di tornasole di dieci disastrosi anni orlandiani, fortunatamente ormai alle battute finali”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo, che prosegue: “Nel disperato tentativo di evitare che il Comune andasse a gambe all’aria dal punto di vista finanziario, sancendo così il proprio disastro amministrativo, sindaco e compagni hanno pensato bene di innalzare alle stelle, tra le altre, anche le tariffe della piscina di viale del Fante, unica struttura pubblica di tutta la città e che, per quando adesso costa, dovrebbe essere un gioiellino invidiato da tutto il mondo.

Purtroppo, però, per i palermitani che vogliono farsi una sana nuotata o per gli atleti delle società sportive cittadine, la piscina si sta tramutando in una sorta di miraggio, dove per entrare occorre prima passare da una banca per accendere un mutuo.

Adesso, come se non bastasse, il Comune pretende il pagamento anticipato di tre mesi per l’utilizzo della piscina, come se fosse un padrone di casa che non si fida dell’affittuario e che, in più, non garantisce affatto la piena disponibilità dell’impianto, spesso e volentieri chiuso un giorno si e l’altro pure, per i più svariati motivi: un giorno manca il riscaldamento, quello dopo l’addetto alla biglietteria oppure semplicemente chi apre le porte.

Insomma, l’ennesimo, infinito, disastro che ancora una volta mortifica chi vuole fare sport in questa nostra martoriata città, dove gli spazi latitano, ma dove gli esattori comunali sono sempre vigili e sugli attenti”.

Com. Stam.