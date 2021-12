Sabrina Figuccia: un plauso Mariarita Sarcì, medaglia d’argento e classificata agli europei con la maglia della federazione italiana twirling

Prima classificata su 30 atlete al campionato nazionale delle specialità tecniche Mariarita Sarcì è la più piccola atleta fra le poche siciliane che passa direttamente agli europei di luglio, dove sfileranno le migliori atlete d’Europa, in rappresentanza dell’Italia, indossando la maglia della federazione italiana twirling.

A renderlo noto Sabrina Figuccia, Consigliere comunale di Palermo, che afferma:” Mariarita nei giorni scorsi ha portato a casa anche il titolo di vice campionessa italiana conquistando la medaglia d’argento in una competizione con 24 atlete. Un sogno che coltiva da piccolissima e dietro il quale ci sono tantissimi sacrifici, fra studio e allenamenti intensi. Al mattino a scuola e poi subito a lezione, in una piccola palestra in provincia. Si parte 1 ora prima, poi gli allenamenti. Durante la pandemia fuori al freddo e al vento, in spazi improvvisati, campi di calcio o spazi condominiali per non rinunciare e andare avanti, sempre supportata dalla sua insegnante Alice Finocchiaro e dal Presidente dell’ associazione Artemis, Alessandro Castigliola che



hanno sempre creduto in lei e non l’hanno mai abbandonata nemmeno durante il l dockdawn, proponendo persino allenamenti on line a casa. Un grande plauso a questa giovane atleta-coclude Foguccia- e alla sua famiglia, complice di impegno e sacrifici.

Com. Stam.