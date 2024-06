“SAFETY LOVE” – BIG PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Martedì 11 giugno a Pesaro, in Piazza del Popolo, si terrà “SAFETY LOVE”, uno spettacolo ad ingresso libero che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro.

Sul palco si alterneranno dieci artisti, ognuno dei quali darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, un decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall’Osservatorio “Olympus” dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo quello di sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

Durante la conferenza stampa dello scorso 23 maggio, il direttore artistico del “Safety Love” Massimo Bonelli ha annunciato i dieci artisti che, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta dal M° Daniele Rossi, si esibiranno l’11 giugno 2024 in Piazza del Popolo: BigMama, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Francesca Barra, Leo Gassmann, Malika Ayane, Neri Marcorè, Noemi, Piero Pelù e Stefano Massini.

L’evento sarà condotto da Monica Setta.

Dell’evento sarà realizzata anche una versione Tv, prodotta da iCompany, che andrà in onda, in seconda serata su Rai 1, sabato 17 luglio 2024.

“Safety love”, è una serata di musica organizzata in occasione della terza edizione del “Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro” che si svolgerà a Pesaro dal 12 al 14 giugno in Piazza del Popolo.

Il Festival, organizzato in sinergia con Inail e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

“Politiche di prevenzione e tutela della persona che lavora” è il tema scelto per questa edizione, che intende indirizzare il dibattito e stimolare la riflessione sul lavoro come ambito di espressione, realizzazione, integrazione e inclusione della persona.

«Questo Festival è una grande opportunità per la città e per l’intera provincia –spiega Emanuela Saveria Greco, Prefetto di Pesaro e Urbino – Abbiamo voluto qui l’evento, in occasione di Pesaro Capitale della Cultura Italiana, per sensibilizzare quante più persone possibili su un tema molto importante e delicato quale è la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il concerto vedrà protagonisti diverse personalità dello spettacolo, che metteranno in luce alcuni aspetti centrali del tema, poi approfonditamente trattati nelle tre giornate di incontri che seguiranno».“Safety Love” è una serata organizzata da Fondazione Rubes Triva, con la produzione esecutiva di iCompany. L’evento è realizzato grazie al sostegno di Gruppo Hera, Fasda, Utilitalia, Banfi e Centro Antinfortunistico Andreani.

di Daniela Dall’Acqua

