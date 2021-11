Safilo con Save the Children per il programma Punti Luce

Padova – Nasce oggi la nuova collaborazione tra Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi, e Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

La nuova collaborazione prende il via dall’impegno di Safilo al fianco di Save the Children Italia nella campagna Riscriviamo il Futuro, un intervento integrato per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica nel nostro paese, che vuole garantire un sostegno alle famiglie e ai minori in maggiore difficoltà nelle periferie e nei territori più svantaggiati e nei quartieri più deprivati delle grandi città.

In particolare, Safilo sosterrà la rete dei Punti Luce di Save the Children, centri ad alta intensità educativa dove bambine, bambini e adolescenti tra i 6 e i 16 anni possono accedere gratuitamente ogni giorno a opportunità di gioco, partecipare ad attività culturali, ricreative e sportive che rappresentano occasioni di crescita e confronto tra pari, fondamentali per stimolare la creatività, rafforzare gli apprendimenti, scoprire e sviluppare i propri talenti.

Solo nel 2020, in un periodo nel quale gli effetti della pandemia di COVID-19 hanno aggravato le disuguaglianze, amplificando situazioni di difficoltà per i minori più vulnerabili e le loro famiglie, i 26 Punti Luce, presenti in 20 città da nord a sud del paese, hanno raggiunto con le loro attività in presenza o a distanza oltre 11.000 bambine, bambini e adolescenti, offrendo loro l’opportunità concreta di vincere l’isolamento e continuare a sviluppare socialità e apprendimento, e costruire nel modo migliore il loro futuro.

“Siamo molto orgogliosi di essere al fianco di Save the Children e di poter supportare il programma Punti Luce contribuendo allo sviluppo e al benessere sociale e culturale delle comunità” – ha dichiarato Lukasz Karpinski, Country Manager Italia – “Questa collaborazione conferma il continuo impegno di Safilo nel promuovere azioni di sostenibilità a favore di Persone, Prodotto e Pianeta, siamo lieti di sostenere programmi che offrano un aiuto concreto a numerose famiglie per la formazione di bambini e ragazzi”.

“Siamo felici che Safilo abbia scelto di essere al fianco di Save the Children per illuminare il futuro dei bambini in Italia. Insieme, possiamo contrastare con ancora più forza uno degli effetti più gravi della pandemia, l’amplificazione delle disuguaglianze educative che rischia di penalizzare il futuro delle bambine, dei bambini e degli adolescenti più vulnerabili. Sono loro a pagare il prezzo più caro, e dobbiamo agire subito insieme unendo le forze e mettendo le migliori risorse al loro servizio” – ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Safilo Group

Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l’intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo.

Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Eyewear by David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour.

La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2020 ha realizzato un fatturato netto di 780.3 milioni di Euro.

Save the Children

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbiano un futuro. Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo per dare alle bambine e ai bambini l’opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambine e bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

