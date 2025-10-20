Sagra della Castagna a Mezzojuso Tre giorni dedicati al frutto autunnale per eccellenza

Degustazioni, escursioni, laboratori, eventi e spettacoli con la leggenda della musica folk Goran Bregović, Alberto D’Urso, il dj set di Paolo Noise e Fabio Alisei dello Zoo di 105

Torna dopo l’ultima edizione nel 2018, la storica Sagra della Castagna di Mezzojuso (Pa), tre giorni di manifestazioni, dal 24 al 26 ottobre, che uniranno cibo e cultura, degustazioni ed escursioni, eventi e spettacoli, organizzati dal comune di Mezzojuso in collaborazione con pro loco Mezzojuso e Consulta delle donne.

Dalla mattina a notte fonda, i tanti visitatori attesi potranno scegliere tra i numerosi appuntamenti in calendario, divisi in aree tematiche: laboratori didattici/narrativi, escursioni guidate per conoscere la biodiversità e la bellezza del Comune adagiato sulle pendici orientali della rocca Busambra, visite al patrimonio artistico culturale, degustazioni, laboratori sensoriali e show cooking.

Un percorso tra odori, sapori e colori, che culmineranno negli eventi serali, con assoluto protagonista la leggenda della musica folk Goran Bregović (venerdì 24 ottobre, ore 22.30 – Piazza Umberto I), accompagnato dalla wedding and funeral band, in una celebrazione memorabile che fonde le melodie inebrianti dei Balcani con la potenza travolgente del rock. Un ensemble esplosivo, capace di virtuosismi mozzafiato, che unisce le radici del mondo in un melting pot di suoni contagiosi: trombe e tromboni che danzano in un folk scatenato, vocalità bulgare e folklore slavo che toccano l’anima, percussioni incalzanti e la pulsazione del rock moderno. Dall’energia irrefrenabile di “Kalashnikov” alle atmosfere oniriche dei film di Kusturica, ogni brano si trasformerà in un’esperienza catartica.

Sabato 25 novembre (ore 22.00 – Piazza Umberto I) si terrà il concerto di Alberto D’Urso, cantautore, tenore e polistrumentista italiano, vincitore della diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. A seguire, direttamente dallo Zoo di Radio 105, il dj set di Paolo Noise e Fabio Alisei.

Tanti altri appuntamenti da tenere in considerazione: l’inaugurazione della Sagra alle 16.30 (venerdì 24), anticipata dalla liberazione di alcuni rapaci e l’escursione guidata nel castagneto, anche per i bambini.

Alle 10.00 di sabato 25 ottobre si apriranno gli stand espositivi, l’area gastronomica e il villaggio delle castagne, che saranno animati da gruppi musicali, a cui seguiranno visite del patrimonio culturale di Mezzojuso come il Museo del Carnevale Mastro di Campo, la Chiesa Maria SS Annunziata, il Monastero basiliano e il Museo dei pupi siciliani. E, ancora, il convegno sulla cultura sicilia (ore 15.00 – Castello Comunale), il terzo concorso gastronomico “Castagnamola” (ore 16.30), degustazione e show cooking (ore 19.00 – Castello Comunale).

Lo stesso programma, fino alle 16.00, si ripeterà anche domenica 26 ottobre. Alle 16.00 al via il festival dei Tamburi con i tamburinai di Mezzojuso, Tataratà di Casteltermini (Ag), i musici di Piazza Medievale (Piazza Armerina – EN), gruppo di sbandieratori e musici di Caporotondo Etneo (CT) e di Nicosia (EN) e il Mastro di Campo di Mezzojuso.

Alle 22.00 degustazione gratuita di castagne al villaggio delle Castagne e chiusura stand a mezzanotte.

Com. Stam. + foto