Salerno festeggia i suoi campioni. Il presidente Ettorre: “Straordinario, tra prime regate e giovani campioni”

Il presidente Ettorre: “Straordinario, tra prime regate e giovani campioni” “Una manifestazione perfetta. Grazie per quello che avete dato a Salerno. Atleti e organizzazione da premiare”.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, saluta così i partecipanti alla Coppa Primavela, Coppa del Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff, che ha concluso la prima fase dei giovanili di Salerno. Manifestazione che , dopo la giornata di pausa di domani riprenderà giovedì con i Campionati italiani giovanili in singolo dedicata agli atleti della fascia d’età 12-19 anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil). Rassegne veliche realizzate grazie al supporto del main sponsor Kinder Joy of Moving.

Tempo di premiazioni alla Lega Navale di Salerno con i successi di categoria nell’O’pen skiff di Irene Cozzolino (Cn Monte di Procida), Giulio Siracusa (Yacht Club santo Stefano) e Luca Franceschini (Bracciano). Nella Techno 293 di Jacopo Rasponi (Torbole) e Curzio Riccini (Bracciano). Nell’Optimist di Annalie Meoni (Fraglia), Nicola Di Pilla (Lni Pescara), Davide Veronesi (Brenzone). Trofeo Lorenzo Cecchi al più piccolo atleta Techno 293 ad Alessandra Porcu (Arzachena)

Per i campionati italiani O’pen skiff vittorie nell’U15-U17 di Luca Franceschini (Circolo Vela Arco) e Rebecca Orsetti (Lni San Benedetto). Successo dell’O’Pen Skiff Under 17 di Giulio Siracusa (Yacht Club santo Stefano) e nell’Under 15 di Luca Franceschini (Circolo Vela Arco)

“Una prima fase – sottolinea il presidente della Federvela Francesco Ettorre – che ha dimostrato una ottima organizzazione, frutto della collaborazione di quattro club che hanno lavorato con grande cooperazione. Una legacy che lasciamo per il futuro perché oggi nessun club può pensare di organizzare da solo eventi di questo calibro. Chiudiamo una Primavela molto importante dopo il periodo di covid. I ragazzi in acqua in questi giorni daranno ora il cambio ai campioncini più grandi che gareggeranno da giovedì, quelli che ci fanno già gioire in campo internazionale. E’ l’aspetto più bello della primavela, vedere assieme tanti ragazzi che si affacciano per le prime volte al mondo delle regate con altri che sono già vincenti in giro per il mondo”.

Per il direttore tecnico delle nazionali giovanili della Federvela, Alessandra Sensini “Una grande occasione per i ragazzi. Molti di loro sono alla prima regata, altri hanno già conquistato titoli a livello internazionale. Complimenti all’organizzazione per un campo di regata bellissimo”. Per il Presidente della V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo “Abbiamo fatto squadra e Salerno ha dimostrato che siamo pronti per nuove sfide”.

I PARTNER

KINDER JOY OF MOVING

Educazione, rispetto consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell’attività fisica fra le giovani generazioni con il supporto di Kinder Joy of Moving. Questo progetto internazionale di responsabilità sociale, storicamente sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche FIV nell’organizzazione di attività di promozione, avvicinando i più giovani ai valori dello sport e alla gioia di muoversi. L’obiettivo comune di Kinder Joy of moving e Federvela è quello di aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica , dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla, la vela in fondo non è solo uno sport ma è scuola di vita a 360° .

Le classifiche complete sono pubblicate al seguente link:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4452/event

E’ possibile seguire dal vivo le regate su Metasail Live Tracking a questo link:

https://www.metasail.it/live/326/

Com. Stam./foto