Salice si rifà il look per il 7° Slalom

Ripristinati alcuni tratti dell’asfalto in vista della gara che, organizzata da Top Competition il 17-18 maggio, sarà valida per la Coppa di 5ª Zona e per il Campionato Siciliano. In programma anche la 2ª edizione della Regolarità Turistica. Iscrizioni fino al 12 maggio.

Torregrotta (ME). A meno di un mese dal via, fervono i preparativi per il 7° Slalom di Salice, appuntamento che aprirà ufficialmente la stagione sportiva 2025 firmata Top Competition. La manifestazione, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, è organizzata con il supporto del Comune e della Città Metropolitana di Messina, è sviluppato in stretta collaborazione con la Pro Loco “Salice Casali dei Peloritani”, il gruppo “Curiamo Salice”, la Parrocchia di San Stefano Juniore e le associazioni di ufficiali di gara Zancle e Peloro ’93. Una sinergia ormai consolidata, che rinnova lo spirito partecipativo dell’intera comunità locale. Le iscrizioni in corso si chiuderanno lunedì 12 maggio.

In questi giorni sono stati completati importanti lavori di ripristino dell’asfalto nei punti più critici del tracciato, lungo circa 2.900 metri e caratterizzato da 13 postazioni di rallentamento. L’intervento programmato dalla Città Metropolitana di Messina, mira a offrire massima sicurezza ai concorrenti e a garantire il consueto spettacolo tra i tornanti dei Peloritani.

Nel 2024, la gara vide il successo assoluto di Santi Leo al volante della Radical SR4 1400, davanti a Giovanni Greco e Roberto De Mariano, in una sfida avvincente che si disputò in un weekend caldissimo.

Accanto alla competizione principale, anche quest’anno tornerà la Regolarità Turistica, giunta alla sua 2ª edizione. Disciplina in crescita e sempre più apprezzata, prevede prove cronometrate su pressostati e si rivolge anche a equipaggi amatoriali, con la possibilità di far gareggiare navigatori a partire dai 14 anni. Nel 2024 a trionfare furono Giuseppe Trimarchi e Ivana Vita su Fiat 131 Racing, seguiti da Angelo Nesti (Fiat 125 Special) e Nazzareno Russo (Lancia Y10 ).

