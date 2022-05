In merito a quanto riportato da alcuni articoli di stampa, per la realizzazione di lavori di estendimenti reti in alcune strade della città, l’azienda ritiene utile precisare che ha in corso in città e in provincia un’attività di progettazione per l’ampliamento e per l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie e in questo ambito svolge regolarmente dei sopralluoghi, ovviamente anche verificando tutte le segnalazioni e richieste che pervengono da tutti i cittadini.

Da tali sopralluoghi e verifiche tecniche scaturisce un’attività di programmazione e progettazione che porta poi, con i normali tempi aziendali, alla realizzazione di interventi di manutenzione o ampliamento o potenziamento delle reti, sulla base dei fondi disponibili o di progetti finanziati ad-hoc.

In ogni caso, ogni intervento di miglioria delle reti deve rientrare nella programmazione aziendale e nel relativo piano industriale che è in fase di redazione.

Com. Stam.