“Salta a bordo”, l’iniziativa di Save the Children e Ferrero che ha regalato ai bambini e alle bambine del Punto Luce di Genova una giornata su una delle navi di Costa Crociere, tra gioco, educazione e mare

Un giorno speciale, quello vissuto dalle bambine e dai bambini del Punto Luce di Save the Children a Genova, che hanno potuto conoscere dal vivo come funziona una nave da crociera: Costa Smeralda, ormeggiata nel porto della loro città.

L’iniziativa, dal titolo evocativo “Salta a bordo”, è stata realizzata nell’ambito della storica collaborazione tra Ferrero e Save the Children, con il supporto di Kinder Joy of moving e grazie all’ospitalità di Costa Crociere. Un’occasione unica per scoprire il mondo della navigazione, imparare cose nuove e, naturalmente, divertirsi.

A bordo della nave, i bambini e le bambine del Punto Luce hanno preso parte alle attività JOM sulla nave, ma il momento più emozionante è stato sicuramente l’incontro con il Comandante di Costa Smeralda, che li ha guidati nel mondo della navigazione, della vita a bordo e della sicurezza in mare, grazie a racconti, curiosità, spiegazioni pratiche e laboratori.

Inoltre, sempre sulla nave, i bambini e le bambine hanno potuto sperimentare le attività del metodo Joy of moving, un approccio educativo che unisce movimento, gioco e apprendimento. La metodologia educativa innovativa, validata scientificamente, è stata messa a punto in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, il CONI e il MIM del Piemonte, a seguito di un progetto di ricerca che ha coinvolto oltre mille bambini della scuola primaria nel corso di tre anni. Il metodo nasce dal gioco ed è in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei più piccoli. In quest’ottica l’approccio Joy of moving sposta l’attenzione dalla performance al divertimento, dall’antagonismo alla relazione.

Questa giornata rappresenta un altro passo importante nella partnership tra Ferrero e Save the Children, nata per contrastare la povertà educativa e offrire ai più piccoli l’opportunità di esprimere il proprio potenziale, soprattutto quando il contesto quotidiano, sia sociale che familiare, non lo permette.

Un piccolo grande viaggio, cominciato nel porto di Genova, ma destinato a lasciare un segno profondo nei bambini e nelle bambine.

