“Il Dhea e’ un ormone essenziale per molte giovani donne, che a causa di problemi di salute gravi si sono viste costrette ad affrontare la menopausa prima del dovuto.

Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute, Speranza, affinché consenta l’utilizzo per via sistemica del farmaco, essenziale, appunto, per la qualità della vita delle donne in menopausa, e necessario anche per patologie che affliggono entrambi i sessi, ma vietato con un decreto dallo scorso giugno perché inserito nell’elenco delle sostanze dopanti” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

“Il Ministro agisca in tempi stretti, non si può sacrificare la salute dei cittadini sull’altare degli interessi sportivi, basterebbe consentire la prescrizione e l’assunzione del Dhea solo a chi ne ha una carenza certificata. Mi aspetto che il Ministero sani in fretta questo vulnus e garantisca il diritto di tutti alle giuste cure e terapie” conclude Giammanco.

Com. Stam.