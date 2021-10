COSENZA – Alle donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare; tutte condizioni che l’emergenza Covid ha contribuito in alcuni casi a fare emergere, in altre ad ingigantire un disturbo esistente.

È a loro che è dedicata la Giornata Mondiale della Salute Mentale che anche iGreco Ospedali Riuniti, tra i presìdi inseriti nel network Bollini Rosa di Fondazione Onda, celebrerà nel week end da venerdì 8 a domenica 10 ottobre. A colloquio con gli esperti.

È quanto fa sapere Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti, sottolineando che attraverso questa iniziativa che si rinnova ormai da diversi anni, continua l’impegno nella promozione dei temi della prevenzione, della diagnosi precoce, dell’accesso alle cure e della sensibilizzazione al superamento di tabù e pregiudizi rispetto alle patologie psichiche.

Alla sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti sarà possibile prenotare per venerdì 10 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 14,30 una consulenza psicologica gratuita in modalità online. Ospitati sulla piattaforma Zoom, i colloqui saranno coordinati dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Cecilia Gioia. Il numero da contattare per informazioni e prenotazioni è lo 0984-412953.

Oltre 2 persone su 10 in Italia presentano un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, sono almeno 150 mila i nuovi casi stimati di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19.Sono, questi, i dati offerti dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, da sempre attenta al tema della salute mentale che lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dall’8 al 10 ottobre presso gli oltre 160 ospedali del network Bollini Rosa e presidi dedicati alla salute mentale.

Per l’ottavo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione come visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e verrà distribuito del materiale informativo. – (Fonte iGreco Ospedali Riuniti – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.