Salvata dalla Capitaneria di porto di Trapani una tartaruga “Caretta caretta” in difficoltà nelle acque di Bonagia

Nella giornata di ieri, il personale della Capitaneria di porto di Trapani ha salvato un esemplare di tartaruga marina “Caretta caretta” in difficoltà nelle acque di Bonagia affidandola successivamente alle cure dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che già il giorno precedente avevano avvistato la tartaruga in difficoltà e avevano tentato, senza successo, di recuperarla.

A seguito delle segnalazioni, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trapani inviava sul posto una pattuglia da terra che con l’ausilio di un natante messo a disposizione da parte di un privato presente nella zona recuperava l’esemplare di “Caretta caretta”.

Successivamente, la stessa veniva consegnata al personale specializzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per le cure necessarie.

Una prima valutazione ha evidenziato che la tartaruga, lunga circa 60 cm, presentava ferite e difficoltà nell’immersione; la tempestività della segnalazione e la collaborazione tra cittadini e Capitaneria di Porto, insieme alla consolidata sinergia tra l’Autorità

Marittima e gli enti preposti, sono stati determinanti per il salvataggio dell’ esemplare di “Caretta caretta”.

Si ricorda a tutti gli utenti del mare l’importanza di segnalare tempestivamente avvistamenti di tartarughe marine contattando la Capitaneria di Porto più vicina o il numero 1530; un intervento rapido consente, infatti, agli enti competenti di fornire assistenza, soccorso e tutela a questa specie, classificata come vulnerabile e minacciata di estinzione secondo la Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN Red List).