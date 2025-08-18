Salvata dalla Guardia Costiera una tartaruga “caretta-caretta” in difficoltà nello specchio acqueo della Riserva dello Zingaro

Nei giorni scorsi, il personale della dipendente Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo ha soccorso ed affidato alle cure dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un’esemplare di tartaruga “caretta-caretta” in località Cala Marinella presso la Riserva dello Zingaro.

La segnalazione è arrivata da alcuni diportisti che hanno individuato la tartaruga in difficoltà e provveduto a recuperarla a bordo; subito dopo, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani inviava in zona il battello B36 della dipendente Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo il cui personale prendeva in custodia l’esemplare e lo trasportava verso il porto di San Vito Lo Capo dove, nel frattempo, era giunto il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per le necessarie cure del caso.

Da un prima valutazione, la tartaruga – lunga circa 90 cm – risultava ferita e con difficoltà ad immergersi e, quindi, fondamentale è stata la prontezza della segnalazione e la collaborazione da parte dei diportisti alla Capitaneria di porto nonchè tutte le successive fasi, ormai consolidate tra l’Autorità Marittima e gli altri enti, che hanno consentito il salvataggio dell’esemplare.

Con l’occasione, si richiama l’attenzione da parte di tutti gli utenti del mare sull’importanza dell’immediata segnalazione di avvistamenti di esemplari di tartarughe marine contattando la Capitaneria di porto più vicina oppure il 1530 al fine di far intervenire tempestivamente gli Enti preposti alla cura, soccorso ed assistenza necessari per difendere la specie “caretta-caretta” che secondo quanto indicato dalla Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN Red List) è considerata come specie vulnerabile e minacciata di estinzione e, pertanto, da proteggere.