Mercoledì 29 settembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Salvatore Sutera presenta il suo libro Una calda scia di sangue (Leima) insieme a Antonio Franco. Posti limitati. Green Pass obbligatorio.

La vita di un tranquillo paese dell’entroterra siciliano viene improvvisamente sconvolta da una serie di efferati e misteriosi delitti. I fatti di sangue, apparentemente non collegati tra di loro, nascondono invece una farneticante logica criminale che sfugge a ogni regola e cela un insospettabile assassino. La catena di omicidi destabilizzerà il tessuto sociale del piccolo centro che aveva sempre vissuto dell’estrazione dello zolfo, determinando un clima di paura e sospetto che attanaglierà gli animi e, a causa del quale, tutti saranno costretti a ricercare nel proprio vissuto possibili implicazioni e complicità in un dramma antico, in un microcosmo in cui civiltà rurale e nobiltà latifondista avevano sempre convissuto. A occuparsi del caso, in una Sicilia incendiata da un’estate caldissima e dal fuoco delle passioni, poco prima dell’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, sarà chiamato il maresciallo dei Reali Carabinieri Salvatore Capizzi che dovrà lottare non solo contro un nemico invisibile ma anche contro i fantasmi di un passato che ritorna. Solo la testardaggine del graduato e i suoi stravaganti metodi di indagine riusciranno, alla fine, a rivelare il colpevole in un drammatico finale a sorpresa. Nel romanzo, i protagonisti spesso “pensano” e parlano in dialetto, non per vezzo stilistico o “moda” letteraria, ma per una maggiore aderenza al contesto nel quale si svolge la vicenda che alterna i toni del dramma a quelli di uno spiccato umorismo.

Salvatore Sutera è nato a Palermo. Laureato in filosofia e diplomato in canto al Conservatorio di Matera, è anche cantante lirico e didatta di tecnica vocale. Con Edizioni Leima ha pubblicato Vento di scirocco e L’avventura di due garibaldini per caso. Per Azzali editori Anche un basso può volare… alto e Ho brillato in un cielo di stelle scritti entrambi a quattro mani con il basso baritono Simone Alaimo e dedicati al famoso cantante e al mondo della lirica.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l’esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima;

– certificato di guarigione dall’infezione Covid-19;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

Ai fini di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, verrà assegnato un posto a sedere per ciascun partecipante all’evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

