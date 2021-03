Non vedo nessuna programmazione post Covid 19 Intanto Forza Italia preannuncia un incontro con le categorie produttive

Palermo – Dopo il fallimento della societa’ che gestiva il grande Albergo Baglio Conca D’Oro e la chiusura dell’hotel Cartiera , la dichiarazione di messa in vendita dell’Hotel Guglielmo II , sulla circonvallazione di Monreale ripropone con estrema drammaticita’ la irreversibilita’ della crisi che ha investito il comparto turistico della nostra Citta’ e impone una profonda riflessione sulle scelte politiche, amministrative ed imprenditoriali a garanzia del futuro di Monreale . Le differenze temporali tra le chiusure dei due grandi alberghi e la messa in vendita dell’Hotel Guglielmo, dimostrano come la crisi turistica ha investito la nostra citta’ al di la’ degli effetti dovuti alla crisi legata alla pandemia..” A dichiararlo e’ Salvino Caputo, responsabile per Forza Italia del Dipartimento Regionale per le Attivita’ Produttive e il sostegno alle Imprese, che ha anticipato , in sintonia con il Deputato Regionale Mario Caputo e con il gruppo consiliare a Monreale , di Forza Italia ,avviera’ una serie di incontri con le categorie produttive locali , per valutare le iniziative da adottare, che verranno sottoposte al Governo regionale , al fine di individuare un percorso programmatico che possa consentire a Monreale una ripresa e per evitare che il nostro territorio possa essere segnato in maniera irreversibile dalla attuale crisi che ha messo in ginocchio l’economia locale. “ Le vicende che hanno coinvolto il comparto turistico – alberghiero – ha evidenziato Salvino Caputo – impongono una riflessione politica che ad oggi nessuno pone in essere. La attuale amministrazione dovrebbe recepire questi segnali negativi e individuare in sintonia con le forze economiche, politiche e sindacali un progetto che possa determinare una inversione di tendenza. Una citta’ che si vanta del riconoscimento di alcuni monumenti come siti Unesco, e che a parole si dichiara a vocazione turistica , deve porsi l’interrogativo che senza alberghi non vi e’ turismo vero. Bisognerebbe invitare a Monreale i grandi gruppi turistici internazionali – ha affermato il Deputato Regionale di Forza Italia Mario Caputo – ad investire a Monreale, cosi’ come stanno facendo nei comuni del trapanese e del ragusano. Bisogna uscire dalla ordinaria amministrazione politica e programmare il futuro di Monreale . Per questo avvieremo una serie di incontri con tutti gli operatori di economici del nostro vastissimo territorio e poi ci confronteremo con gli assessori regionali al Turismo e ai Beni culturali . Serve una politica che voli alto e che guardi allo sviluppo concreto del territorio in sinergia con il governo regionale e nazionale , per creare le condizioni perche i grandi gruppi imprenditoriali investano nella nostra Citta’ . A Palermo la riapertura dello storico Hotel di Villa Igea ha rappresentato un gesto concreto di risveglio imprenditoriale. Bisogna dimostrare che anche Monreale puo’ essere appetibile ai grandi imprenditori del turismo alberghiero.

Com. Stam.